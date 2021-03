Mario Draghi | Pensiamo a programmare e alle riaperture

(Di lunedì 29 marzo 2021) “Occorre ridare speranza al Paese, pensando a”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premiernell’incontro con le Regioni sui vaccini. “Bisogna cominciare ad aver di nuovo il ‘gusto del futuro’. Occorre uscire da questa situazione di inattività. Sono certo che, tutti insieme , raggiungeremo qualunque obiettivo. Questa è la mia certezza, non è una speranza né un pronostico”, ha aggiunto. Il premier ha proseguito: “Lo Stato farà di tutto per rispondereesigenze delle Regioni, anche con riferimento al tema delle carenze di personale. Questo è l’atteggiamento del governo: aiutarvi a raggiungere gli obiettivi che sono di tutti noi”. Il presidente del Consiglio ha poi rinnovato “l’invito a iniziare a guardare al futuro con ottimismo”, ...

'Occorre ridare speranza al Paese, pensando a programmare e alle riaperture'. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premiernell'incontro con le Regioni sui vaccini. 'Bisogna cominciare ad aver di nuovo il 'gusto del futuro'. Occorre uscire da questa situazione di inattività. Sono certo che, tutti insieme, ...E' undeciso e ottimista quello che si è confrontato oggi nella cabina di regia con le Regioni che scalpitano per poter riaprire quanto prima. Ma visto che oltre al pressing su Palazzo ...Mario Draghi si dice ottimista in tema di vaccinazione anti Covid. «Per quanto riguarda le forniture dei vaccini per i prossimi mesi la Commissione ha assicurato che le dosi dovrebbero ...Il premier Mario Draghi, dal canto suo, ha detto che soltanto attraverso un sincero rapporto di collaborazione tra Stato e Regioni si riuscirà a vincere questa battaglia, tornando su una frase ...