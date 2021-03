Màkari 2 ci sarà? (Di lunedì 29 marzo 2021) Màkari - Claudio Gioè e Domenico Centamore L’ufficialità ancora non c’è, ma non c’è alcun motivo per il quale la Rai non dovrebbe andare avanti con le vicende di Saverio Lamanna, protagonista di Màkari: la prima stagione si è conclusa questa sera e tutto lascia immaginare che molto presto il giornalista interpretato da Claudio Gioè si riaffaccerà sull’ammiraglia. Lamanna è stato accolto a braccia aperte dal pubblico, che gli ha regalato nei primi tre appuntamenti una media di share del 26.8% e, complici il mix di dramma e commedia e i bellissimi scorsi siciliani a fare da cornice, il personaggio sembra avviato a diventare un nuovo punto di riferimento della serialità italiana, con ancora tante avventure letterarie in curriculum pronte da sceneggiare. La fiction Palomar è tratta dai romanzi e dai racconti di Gaetano Savatteri con protagonisti Lamanna ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 29 marzo 2021)- Claudio Gioè e Domenico Centamore L’ufficialità ancora non c’è, ma non c’è alcun motivo per il quale la Rai non dovrebbe andare avanti con le vicende di Saverio Lamanna, protagonista di: la prima stagione si è conclusa questa sera e tutto lascia immaginare che molto presto il giornalista interpretato da Claudio Gioè si riaffaccerà sull’ammiraglia. Lamanna è stato accolto a braccia aperte dal pubblico, che gli ha regalato nei primi tre appuntamenti una media di share del 26.8% e, complici il mix di dramma e commedia e i bellissimi scorsi siciliani a fare da cornice, il personaggio sembra avviato a diventare un nuovo punto di riferimento della serialità italiana, con ancora tante avventure letterarie in curriculum pronte da sceneggiare. La fiction Palomar è tratta dai romanzi e dai racconti di Gaetano Savatteri con protagonisti Lamanna ...

