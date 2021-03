M5S: Grillo, ‘con addio a regola due mandati Movimento prende il 5%’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Se si deroga al limite dei due mandati il M5S raggranellerà il 5%”, e chi oggi chiede che si bypassi la regola, risalente alle origini del Movimento, “resterà comunque fuori dal Parlamento”. Questo il ragionamento che Beppe Grillo, a quanto apprende l’Adnkronos, ha condiviso con chi gli è più vicino, non nascondendo le preoccupazioni per il terremoto che la sua posizione -comunicata all’assemblea dei parlamentari 5 Stelle- ha provocato al Movimento, con i ‘big’ che chiedono che ora sia Giuseppe Conte a risolvere la questione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Se si deroga al limite dei dueil M5S raggranellerà il 5%”, e chi oggi chiede che si bypassi la, risalente alle origini del, “resterà comunque fuori dal Parlamento”. Questo il ragionamento che Beppe, a quanto apl’Adnkronos, ha condiviso con chi gli è più vicino, non nascondendo le preoccupazioni per il terremoto che la sua posizione -comunicata all’assemblea dei parlamentari 5 Stelle- ha provocato al, con i ‘big’ che chiedono che ora sia Giuseppe Conte a risolvere la questione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

