Lutto a Che Tempo che fa, Fabio Fazio addolorato dà l'annuncio: "Una perdita gigantesca"

Fabio Fazio, durante la diretta di Che Tempo Che Fa, ha commentato la notizia della morte del grande autore televisivo Enrico Vaime. Ecco le sue commoventi parole.

Le parole di Fabio Fazio

Nella serata di ieri, durante la puntata in diretta di Che Tempo Che Fa, andata in onda su Rai Tre, Fabio Fazio ha dovuto con commozione una notizia arrivata in trasmissione. E' venuto a mancare, infatti, Enrico Vaime, uno dei più grandi autori televisivi nostrani. Fabio Fazio era particolarmente legato a Vaime, dal momento che il conduttore savonese ha debuttato, nel '79, in uno dei programmi radiofonici di Vaime. Si tratta dello storico programma, Black Out, il più longevo della storia di RadioDue.

