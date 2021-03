La nave Ever Given non è più incagliata (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella notte è stata spostata: ora non ostruisce più il Canale di Suez, anche se il traffico non è ancora ripreso Leggi su ilpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Nella notte è stata spostata: ora non ostruisce più il Canale di Suez, anche se il traffico non è ancora ripreso

Ultime Notizie dalla rete : nave Ever Canale di Suez, la nave portacontainer incagliata ha iniziato a muoversi La nave portacontainer Ever Given lunga 400 metri che ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana ha iniziato a muoversi, secondo quanto riportano i siti web di osservazione del traffico ...

Eppur si muove. Più vicina la soluzione del blocco di Suez ...disincagliata la portacontainer Ever Given che si era bloccata martedì nel Canale di Suez. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping, precisando che la nave ...

Canale di Suez: lo strano disegno della rotta della nave Ever Given Gazzetta del Sud La nave Ever Given non è più incagliata Nella notte è stata spostata: ora non ostruisce più il Canale di Suez, anche se il traffico non è ancora ripreso La nave Ever Given, che da martedì scorso era bloccata nel Canale di Suez, in Egitto, è ...

La portacontainer che blocca il Canale di Suez si è mossa La poppa della nave che è lunga 400 metri e pesa più di 200mila tonnellate si è spostata ed è ora più vicina e quasi in parallelo al lato del Canale ...

