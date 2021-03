Juve, Buffon ai saluti? Per il portiere potrebbero aprirsi le porte della FIGC (Di lunedì 29 marzo 2021) Gianluigi Buffon pensa ad un ruolo in Federcalcio, magari legato alla Nazionale, dopo il ritiro: le ultime Gianluigi Buffon starebbe pensando all’addio alla Juve a fine stagione. Il ruolo di secondo portiere gli starebbe stretto e il 43enne starebbe ora pensando ad una nuova opportunità per la sua carriera, in Italia o all’estero. Come riportato da Tuttosport, dopo il ritiro, invece, le porte della stessa Juve rimarrebbero spalancate, ma è possibile che Buffon guardi con altrettanto interesse alla possibilità di un ruolo in FIGC, magari legato alla Nazionale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Gianluigipensa ad un ruolo in Federcalcio, magari legato alla Nazionale, dopo il ritiro: le ultime Gianluigistarebbe pensando all’addio allaa fine stagione. Il ruolo di secondogli starebbe stretto e il 43enne starebbe ora pensando ad una nuova opportunità per la sua carriera, in Italia o all’estero. Come riportato da Tuttosport, dopo il ritiro, invece, lestessarimarrebbero spalancate, ma è possibile cheguardi con altrettanto interesse alla possibilità di un ruolo in, magari legato alla Nazionale. Leggi su Calcionews24.com

