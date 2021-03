I riparatutto con Tim Allen | clip esclusiva del programma in cui si sfidano gli appassionati del fai da te

(Di lunedì 29 marzo 2021) Da martedì 30 marzo alle 22.40 in prima visione assoluta in Italia su Blaze (insu Sky al canale 124) va in onda Icon Tim: ecco inunacon protagonista il famoso comico americano. Icon Tim, ildel quale vi presentiamo una videoin, è la nuova gara che vede una serie didel fai da te sfidarsi per migliorare di volta in volta l'oggetto che hanno davanti. La trasmissione va in onda da martedì 30 marzo alle 22.40 in prima visione assoluta in Italia su Blaze (insu Sky al canale 124). Nella videoche potete vedere sopra, Timci presenta ...

