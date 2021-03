Gabriele Muccino contro i David di Donatello: “L’avete fatta grossa” (Di lunedì 29 marzo 2021) Gabriele Muccino furioso con la giuria dei David di Donatello, colpevole – a suo dire – di aver “snobbato” il suo film Gli anni più belli. La pellicola diretta dal regista de L’ultimo bacio ha ottenuto infatti solo due candidature e nessuna delle due riconducibile al regista: quella per la miglior canzone, per cui è in lizza il brano Gli anni più belli di Claudio Baglioni, e quella come miglior attrice protagonista per l’interpretazione di Micaela Ramazzotti. La cerimonia di consegna della sessantaseiesima edizione dei David di Donatello avrebbe dovuto tenersi il 7 aprile, ma è stata posticipata all’11 maggio. Al timone della serata, che sarà trasmessa su Rai Uno, ci sarà ancora una volta Carlo Conti, che cercherà di riportare luce su uno dei settori più colpiti dalla crisi relativa ... Leggi su dilei (Di lunedì 29 marzo 2021)furioso con la giuria deidi, colpevole – a suo dire – di aver “snobbato” il suo film Gli anni più belli. La pellicola diretta dal regista de L’ultimo bacio ha ottenuto infatti solo due candidature e nessuna delle due riconducibile al regista: quella per la miglior canzone, per cui è in lizza il brano Gli anni più belli di Claudio Baglioni, e quella come miglior attrice protagonista per l’interpretazione di Micaela Ramazzotti. La cerimonia di consegna della sessantaseiesima edizione deidiavrebbe dovuto tenersi il 7 aprile, ma è stata posticipata all’11 maggio. Al timone della serata, che sarà trasmessa su Rai Uno, ci sarà ancora una volta Carlo Conti, che cercherà di riportare luce su uno dei settori più colpiti dalla crisi relativa ...

