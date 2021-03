Francesco Pelle arrestato a Lisbona Il boss della ' ndrangheta era latitante dal 2007

Advertising

HuffPostItalia : Francesco Pelle fermato in Portogallo: il boss della 'ndrangheta era ricoverato per Covid - rtl1025 : ?? Il boss della #Ndrangheta Francesco Pelle, 43 anni è stato arrestato a Lisbona. Secondo quanto si apprende, Pelle… - fanpage : Colpo alla #ndrangheta, catturato il boss Francesco Pelle - thisgrazzia : RT @AntonioTalia: #BREAKING Il boss della #ndrangheta Francesco Pelle alias 'Ciccio Pakistan', coinvolto nella catena di eventi che ha cond… - SachaMalgeri : RT @AntonioTalia: #BREAKING Il boss della #ndrangheta Francesco Pelle alias 'Ciccio Pakistan', coinvolto nella catena di eventi che ha cond… -

I carabinieri di Reggio Calabria hanno individuato in Portogallo il boss, alias 'Ciccio Pakistan', protagonista della faida di San Luca e fra i primi 30 latitanti più pericolosi.sarebbe stato arrestato in una clinica di Lisbona, dove si trovava ...In Italia, l' elenco dei latitanti di massima pericolosit una lista redatta dal Gruppo integrato interforze per la ricerca dei latitanti pi pericolosi (GIIRL) della Direzione centrale della polizia ...Il boss della `Ndrangheta Francesco Pelle, 43 anni, detto «Ciccio Pakistan», è stato arrestato a Lisbona. Secondo quanto si apprende, Pelle è stato scovato dai Carabinieri in una clinica della ...Si trovava ricoverato in una clinica in Portogallo perché positivo al Covid-19, i carabinieri hanno così individuato il boss Francesco Pelle ...