FIFA 22: Le versioni PS5 e Xbox Series X|S potrebbero essere state sviluppate con il Frostbite di IV generazione (Di lunedì 29 marzo 2021) Da qualche ora, sul noto sito di condivisione 4channel.org, è apparsa quella che potrebbe essere la data del prossimo EA Play 2021. Durante l'annuale evento di Electronic Arts sarà presentato ufficialmente FIFA 22. Stando al rumor l'EA Play è in programma per il prossimo 14 giugno e oltre ai titoli più attesi dovrebbe essere presentata anche la nuova evoluzione del potente motore grafico Frostbite. La quarta generazione dovrebbe garantire una potenza di calcolo notevolmente superiore al predecessore, ridurre enormemente la velocità dei caricamenti e sfruttare al massimo la potenza delle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L'attesissimo nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports dovrebbe arrivare sul mercato ...

