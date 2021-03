Fedez | frecciata a Maria De Filippi | “Non sei stata tu”- VIDEO

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast, Muschio Selvaggio,ha ospitato la cantante Gaia, sua vecchia conoscenza dai tempi di X Factor. Non è mancata una simpatica frecciatina a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

yahoo_italia : VIDEO| Fedez, nuova frecciata al Codacons -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez frecciata

BlogLive.it

Durante l'ultima serata Rosario ha ricevuto unada Ornella Vanoni. La cantante ha ...e Francesca Michielin 3. Ermal Meta 4. Colapesce e Dimartino 5. Irama 6. Willie Peyote 7. Annalisa 8.... in questo ordine: Arisa, Colapesce Dimartino, Aiello, Francesca Michielin e, Max Gazzè, ... Fra una battuta ("so ballare, ma ballo meglio in campo") e una("secondo me Berlusconi mi dava ...Fedez scherza utilizzando e consigliando ai suoi follower il "ciambellone da pancia portatile". Il rapper però non perde l'occasione per ironizzare sull'associazione dei consumatori.