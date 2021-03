È morto Enrico Vaime | tra i grandi padri dell’intrattenimento e del varietà

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tra i più stimati autori di radio e tv,a Roma all’età di 85 anni, al Policlinico Gemelli della capitale. Ideatore ma anche protagonista dello spettacolo,si è spento ieri, domenica 28 marzo 2021. Tra ie delitaliano,era nato a Perugia nel 1936. Autore radiofonico e televisivo con incursioni nel teatro, conduttore in radio e sul piccolo schermo,lavorò per anni con Italo Terzoli, autore altrettanto noto scomparso nel 2008. Insieme avevano fondato l’azienda “Terzoli &”, avevano creato alcuni programmi e scritto diversi libri, specie tra gli anni Sessanta e Settanta....

E' morto al Policlinico Gemelli di Roma Enrico Vaime. Considerato uno dei più grandi autori radiofonici e televisivi, aveva 85 anni. Nato a Perugia, laureato in Giurisprudenza a Napoli, entrò in Rai nel ... È morto a 85 anni Enrico Vaime, autore televisivo, scrittore, conduttore televisivo, autore radiofonico e teatrale italiano. Ha spesso firmato i suoi lavori in coppia con Italo Terzoli, con cui ha ... Tra i più stimati autori di radio e tv, Enrico Vaime è morto a Roma all'età di 85 anni, al Policlinico Gemelli della capitale. Ideatore ma anche protagonista dello spettacolo, Vaime si è ...