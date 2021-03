Covid | Zingaretti | ' no a scorciatoie | si riparte solo sconfiggendo virus' **

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Zingaretti

... commissario all'emergenza, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, saranno in ... 29 mar 12:59 Recovery Plan, tocca al Parlamento - VIDEO 29 mar 12:22: "Riaperture? No a ...Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola, ai microfoni di Rai Radio 1.Vaccinazioni Lazio, tampone rapido gratis per studenti delle superiori. Occhio ai certificati sui fascicoli sanitari ...Rispetto alla valutazione, quale essa sia, dovrebbe avere tempi meno biblici, anche in questo caso". Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ai microfoni di Rai Radio 1.