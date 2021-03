Chi era Petr Kellner, l’azionista di Generali morto in un incidente in elicottero (Di lunedì 29 marzo 2021) Repubblica Ceca sotto shock per l’improvvisa morte di Petr Kellner, l’uomo più ricco del Paese dell’europa orientale. La tragedia è avvenuta sabato, durante un viaggio in elicottero del miliardario sulle montagne dell’Alaska. Nell’incidente hanno perso la vita altre quattro persone, tra cui il pilota, una guida sciistica e due passeggeri. Kellner aveva compiuto 56 anni. La notizia è stata data dal PFF Group, che Kellner aveva contribuito a fondare e del quale era socio di maggioranza con il 99%. “Con grande tristezza – si legge nella nota della compagnia – Petr Kellner è morto in un incidente a bordo di un elicottero, verificatosi sulle montagne dell’Alaska”. Chi era Petr ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) Repubblica Ceca sotto shock per l’improvvisa morte di, l’uomo più ricco del Paese dell’europa orientale. La tragedia è avvenuta sabato, durante un viaggio indel miliardario sulle montagne dell’Alaska. Nell’hanno perso la vita altre quattro persone, tra cui il pilota, una guida sciistica e due passeggeri.aveva compiuto 56 anni. La notizia è stata data dal PFF Group, cheaveva contribuito a fondare e del quale era socio di maggioranza con il 99%. “Con grande tristezza – si legge nella nota della compagnia –in una bordo di un, verificatosi sulle montagne dell’Alaska”. Chi era...

