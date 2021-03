Bologna - Inter | Miha senza due uomini | ma ritorna in campo un esterno

(Di lunedì 29 marzo 2021) Secondo quanto riporta il quotidiano emiliano Il Resto del Carlino , ilsi sta preparando per la sfida di campionato contro l'di Antonio Conte , sabato prossimo, dopo la sosta per le nazionali. Per i rossoblù, ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Inter

Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1) : Costa (Skorupski), Dijks, Danilo, Soumaoro, Tomiyasu, Dominguez, Svanberg, Sansone, Soriano, Skov Olsen, Barrow. Allenatore: ...Secondo quanto riporta il quotidiano emiliano Il Resto del Carlino , ilsi sta preparando per la sfida di campionato contro l'di Antonio Conte , sabato prossimo, dopo la sosta per le nazionali. Per i rossoblù, mancheranno due pedine importanti come Rodrigo ...Nel prossimo turno di campionato, l'Inter affronterà il Bologna al Dall'Ara in una sfida delicata. Per i rossoblù mancheranno due calciatori ...Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, ha il contratto in scadenza e, al momento, non ci sono segnali sul rinnovo. Come scrive FcInterNews.it, sul classe ’88 ci sono Sassuolo, Bologna e Benevento.