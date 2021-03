Bari, 21enne sequestrata e violentata per mesi (Di lunedì 29 marzo 2021) Un 31enne di origini egiziane ha sequestrato e violentato per mesi una 21enne di Bari. La ragazza ha raccontato di essersi allontanata volontariamente da casa dei genitori a dicembre, trovando ospitalità presso casa di quello che è poi diventato il suo aguzzino. Ai poliziotti che le hanno prestato soccorso ha riferito di essere incinta. L’uomo aveva sigillato le porte e le finestre con del nastro adesivo e lucchetti. Ismail Mahmed, questo il suo nome, è un pregiudicato 31enne di nazionalità egiziana, regolare sul territorio nazionale, che adesso è finito in carcere per sequestro di persona, violenza sessuale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Un 31enne di origini egiziane ha sequestrato e violentato perunadi. La ragazza ha raccontato di essersi allontanata volontariamente da casa dei genitori a dicembre, trovando ospitalità presso casa di quello che è poi diventato il suo aguzzino. Ai poliziotti che le hanno prestato soccorso ha riferito di essere incinta. L’uomo aveva sigillato le porte e le finestre con del nastro adesivo e lucchetti. Ismail Mahmed, questo il suo nome, è un pregiudicato 31enne di nazionalità egiziana, regolare sul territorio nazionale, che adesso è finito in carcere per sequestro di persona, violenza sessuale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Quotidianpost.

poliziadistato : Lucchetti alla porta di casa e vetri oscurati alle finestre. Gli agenti della questura di Bari scoprono una 21enne… - fattoquotidiano : Bari, 21enne segregata e abusata per un anno: arrestato un uomo. “Scenario inquietante” - Agenzia_Ansa : Sequestra e violenta per mesi una 21enne, arrestato a Bari #ANSA - MenegazziMarina : RT @MediasetTgcom24: Bari, 21enne segregata in casa e violentata per mesi: arrestato un 31enne egiziano #bari - iolanda_pitti : RT @laltrodiego: Sequestra e violenta per mesi una 21enne, arrestato a Bari 'pregiudicato' egiziano, 'regolare' sul territorio nazionale. h… -