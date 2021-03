Spider-Man: No Way Home: Tom Holland mostra gli addominali per la fine delle riprese (Di lunedì 29 marzo 2021) In occasione dell'ultimo giorno di riprese di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra il fisico scolpito e gli addominali. Tom Holland ha pubblicato sulle sue storie di Instagram una foto in cui ha messo in mostra il suo fisico scultoreo e gli addominali con l'obiettivo di festeggiare l'ultimo giorno di riprese per Spider-Man: No Way Home. La foto in questione è stata lanciata da Tom Holland in occasione della fine del periodo di riprese di Spider-Man: No Way Home ed è stata accompagnata dalla seguente dichiarazione: "Non posto mai robaccia del genere ma è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021) In occasione dell'ultimo giorno didi-Man: No Way, Tomha pubblicato su Instagram una foto in cuiil fisico scolpito e gli. Tomha pubblicato sulle sue storie di Instagram una foto in cui ha messo inil suo fisico scultoreo e glicon l'obiettivo di festeggiare l'ultimo giorno diper-Man: No Way. La foto in questione è stata lanciata da Tomin occasione delladel periodo didi-Man: No Wayed è stata accompagnata dalla seguente dichiarazione: "Non posto mai robaccia del genere ma è ...

