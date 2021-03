Salto con gli sci, Chaikovsky 2021: niente seconda serie, vince Kramer. A Kriznar la sfera di cristallo (Di domenica 28 marzo 2021) Domina il vento in Russia in occasione dell’ultima gara di Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2020-2021 a Chaikovsky. Le condizioni del vento hanno infatti reso impraticabile la seconda serie determinando la conclusione anticipata delle gare e la vittoria parziale di Marita Kramer, capace di issarsi fino a 146.5 metri con 136.1 punti, 16 esatti in più della seconda, la norvegese Silje Opseth. Terzo posto per la slovena Nika Kriznar, con 115.4 punti colti grazie a un buon Salto da 131.5 metri che valgono la conquista della sfera di cristallo per soli 9 punti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Domina il vento in Russia in occasione dell’ultima gara di Coppa del Mondo dicon gli sci femminile 2020-. Le condizioni del vento hanno infatti reso impraticabile ladeterminando la conclusione anticipata delle gare e la vittoria parziale di Marita, capace di issarsi fino a 146.5 metri con 136.1 punti, 16 esatti in più della, la norvegese Silje Opseth. Terzo posto per la slovena Nika, con 115.4 punti colti grazie a un buonda 131.5 metri che valgono la conquista delladiper soli 9 punti. SportFace.

Advertising

Oli_oleaster : RT @francofontana43: La Sardegna di Solinas, fanalino di coda per la vaccinazione degli over 80 (con un misero 6%) è una formidabile palest… - BrunoMaggi : RT @francofontana43: La Sardegna di Solinas, fanalino di coda per la vaccinazione degli over 80 (con un misero 6%) è una formidabile palest… - BCarazzolo : RT @francofontana43: La Sardegna di Solinas, fanalino di coda per la vaccinazione degli over 80 (con un misero 6%) è una formidabile palest… - javert64 : RT @francofontana43: La Sardegna di Solinas, fanalino di coda per la vaccinazione degli over 80 (con un misero 6%) è una formidabile palest… - IvanTaverniti : RT @francofontana43: La Sardegna di Solinas, fanalino di coda per la vaccinazione degli over 80 (con un misero 6%) è una formidabile palest… -