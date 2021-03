Quando il Sapiens non ce la fa piu?

Leggi su iodonna

(Di domenica 28 marzo 2021) Serena Dandini La pandemia ci ha proiettati improvvisamente in un futuro che avevamo solo letto nei classici della fantascienza e che oggi, alla luce del tempo, sembrano quasi più realistici dei feuilletons ottocenteschi. Mi auguro lo stesso effetto non sopraggiunga tra qualche anno per il primo romanzo di Sabina Guzzanti, 2119. La disfatta dei, appena uscito per HarperCollins, in cui l’autrice si diverte a frequentare il genere distopico restituendoci un mondo inquietante, apocalittico e – ahimé, visto come ci stiamo comportando noi umani – verosimile. Leggi anche › Sabina Guzzanti: «Fare satira su Macron e Trump? Mi incuriosiscono di più le mogli» Diceva Arthur Charles Clark, grande maestro della letteratura fantascientifica: «I dinosauri ...