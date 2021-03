Noemi ospite a Verissimo chiede a Silvia Toffanin: “Anche tu sei sposata no?”. La risposta della conduttrice (Di domenica 28 marzo 2021) Di Noemi si è parlato tanto nelle ultime settimane e non solo per la sua partecipazione a Sanremo 2021 con il bel brano Glicine ma Anche per il grande cambiamento, interiore ed esteriore, che la cantante ha affrontato con consapevolezza. E la cantante ieri 27 marzo è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo: “Mi sono resa conto che mi limitavo a galleggiare e così è scattato un istinto di sopravvivenza… Mi sembrava di perdere il controllo della mia vita, sono contenta di avere avuto il coraggio di reagire, di dare uno scossone e in questo mio marito mi è stato accanto, è stato molto importante… bisogna sapersi ascoltare”. Ed ecco che Noemi si lascia andare a una gaffe chiedendo a Silvia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Disi è parlato tanto nelle ultime settimane e non solo per la sua partecipazione a Sanremo 2021 con il bel brano Glicine maper il grande cambiamento, interiore ed esteriore, che la cantante ha affrontato con consapevolezza. E la cantante ieri 27 marzo è statadinel salotto di: “Mi sono resa conto che mi limitavo a galleggiare e così è scattato un istinto di sopravvivenza… Mi sembrava di perdere il controllomia vita, sono contenta di avere avuto il coraggio di reagire, di dare uno scossone e in questo mio marito mi è stato accanto, è stato molto importante… bisogna sapersi ascoltare”. Ed ecco chesi lascia andare a una gaffendo a...

Advertising

FQMagazineit : Noemi ospite a Verissimo chiede a Silvia Toffanin: “Anche tu sei sposata no?”. La risposta della conduttrice - _PuntoZip_ : Oggi in TV: La lingua della poesia a “Le parole per dirlo” su Rai3 – La poetessa Maria Grazia Calandrone ospite di… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: La lingua della poesia a “Le parole per dirlo” su Rai3 – La poetessa Maria Grazia Calandrone ospite di… - infoitcultura : Noemi ospite a Verissimo: «Anche tu sei sposata». Silvia Toffanin reagisce così - CrostataraRoma5 : RT @nellifranci: Oggi a #Verissimo c'è #Noemi quindi si, twitterò a riguardo. Scusatemi se sono pesante quando c'è lei ospite da qualche pa… -