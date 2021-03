LIVE Virtus Bologna-Fortitudo Bologna 53-54 Serie A basket in DIRETTA: vantaggio Effe a metà terzo quarto (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-56 PAJOLA! Controsorpasso Virtus dalla sua pressione su Baldasso, la specialità di questo play che affronta un giocatore contro il quale ha giocato fin dai tempi delle giovanili. 56-56 ABASS! La tripla frontale della parità a 2’40” dalla fine del terzo quarto! 53-56 Tutto di personalità, il contropiede condotto in solitario di Tommaso Baldasso, 19 per lui! 53-54 Bella palla di Pajola per Gamble che schiaccia. Caduta non bella di Markovic sulla caviglia destra, zoppica il play serbo dopo il contatto con Banks, è costretto a uscire. 51-54 Baldasso raccoglie la stoppata di Gamble su Totè e raggiunge quota 17 dalla media. 51-52 Spara la tripla Weems, e dopo 4? di terzo quarto è -1 Virtus! 48-52 2/2 Abass. Va a ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-56 PAJOLA! Controsorpassodalla sua pressione su Baldasso, la specialità di questo play che affronta un giocatore contro il quale ha giocato fin dai tempi delle giovanili. 56-56 ABASS! La tripla frontale della parità a 2’40” dalla fine del! 53-56 Tutto di personalità, il contropiede condotto in solitario di Tommaso Baldasso, 19 per lui! 53-54 Bella palla di Pajola per Gamble che schiaccia. Caduta non bella di Markovic sulla caviglia destra, zoppica il play serbo dopo il contatto con Banks, è costretto a uscire. 51-54 Baldasso raccoglie la stoppata di Gamble su Totè e raggiunge quota 17 dalla media. 51-52 Spara la tripla Weems, e dopo 4? diè -1! 48-52 2/2 Abass. Va a ...

tarzanbet : Basketball live ???? Italy Serie A Virtus Bologna vs Fortitudo Bologna (41-41 HT) • Virtus Bologna -8,5 points 1.93 stoiximan - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Fortitudo Bologna Serie A basket in DIRETTA: tra poco il via al derby alla Segafredo Arena -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Virtus e Fortitudo, è tempo di derby a Bologna. Torna lo spettacolo della stracittadina più famosa d… - zazoomblog : LIVE- Avellino-Virtus Francavilla le formazioni ufficiali - #LIVE- #Avellino-Virtus #Francavilla… - danyrossoverde : Avellino – Virtus Francavilla Squadra di pippe solo con i rigori andare avanti .Sabato vi rilassate a Terni .Ciao n… -