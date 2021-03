LIVE Sinner-Khachanov 2-1, Masters1000 Miami in DIRETTA: serie di break in avvio dopo mezz’ora in tre game (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 CONTRObreak Khachanov! Il russo gioca in maniera offensiva in risposta: due game in quasi mezz’ora. 40-AD PALLA break Khachanov! Gran passante di rovescio lungolinea dopo il diritto respinto male dall’azzurro. 40-40 Ottima risposta profonda del russo. AD-40 CHE DIRITTO LUNGOLINEA DI Sinner! L’azzurro pressa continuamente l’avversario da fondocampo con il diritto. 40-40 Si ferma sul nastro il contropiede di diritto di Sinner. AD-40 Servizio e rovescio diagonale dell’azzurro. 40-40 Grande diritto profondo con il diritto diagonale dell’italiano. 30-40 Grande seconda esterna dell’azzurro. 15-40 Scappa via il passante della testa di serie ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 CONTRO! Il russo gioca in maniera offensiva in risposta: duein quasi. 40-AD PALLA! Gran passante di rovescio lungolineail diritto respinto male dall’azzurro. 40-40 Ottima risposta profonda del russo. AD-40 CHE DIRITTO LUNGOLINEA DI! L’azzurro pressa continuamente l’avversario da fondocampo con il diritto. 40-40 Si ferma sul nastro il contropiede di diritto di. AD-40 Servizio e rovescio diagonale dell’azzurro. 40-40 Grande diritto profondo con il diritto diagonale dell’italiano. 30-40 Grande seconda esterna dell’azzurro. 15-40 Scappa via il passante della testa di...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPMiami Ha preso il via il match tra #Sinner e #Khachanov! Seguilo #live con noi! - zazoomblog : LIVE Sinner-Khachanov Masters1000 Miami in DIRETTA: match ad alta tensione nel pomeriggio - #Sinner-Khachanov… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Masters1000 Miami 2021 - Jannik Sinner cerca il quarto turno del torneo americano giocando per la te… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #Khachanov, terzo turno #AtpMiami 2021 - infoitsport : LIVE Sinner-Khachanov, risultato in tempo reale Atp Miami 2021: inizio ore 19.00 -