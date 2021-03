Kumbulla: “Roma è stata la scelta giusta. Futuro in Premier? Perché no” (Di domenica 28 marzo 2021) Marash Kumbulla, difensore albanese della Roma, è stato costretto a rientrare nella Capitale per un infortunio al ginocchio. Oggi avrebbe sfidato l’Inghilterra, queste le sue parole al Daily Telegraph in cui ha raccontato della sua nuova esperienza a Roma, dall’arrivo al Covid, e dei sogni legati al Futuro suo e dell’Albania:“Il primo giorno mi sentivo solo stanco, non ho avuto altri sintomi. Ma quando torni al campo d’allenamento dopo il Coronavirus non è facile, hai bisogno di ricominciare a correre ed è dura farlo ad alta intensità. Il contagio ha decisamente cambiato la mia stagione, nella prima partita giocata dopo il Covid mi sentivo veramente affaticato”. Sull’Albania. “Sono nato in Italia ma il legame emozionale con l’Albania è sempre stato forte. Venivo in vacanza con i miei genitori, la mia famiglia ha ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) Marash, difensore albanese della, è stato costretto a rientrare nella Capitale per un infortunio al ginocchio. Oggi avrebbe sfidato l’Inghilterra, queste le sue parole al Daily Telegraph in cui ha raccontato della sua nuova esperienza a, dall’arrivo al Covid, e dei sogni legati alsuo e dell’Albania:“Il primo giorno mi sentivo solo stanco, non ho avuto altri sintomi. Ma quando torni al campo d’allenamento dopo il Coronavirus non è facile, hai bisogno di ricominciare a correre ed è dura farlo ad alta intensità. Il contagio ha decisamente cambiato la mia stagione, nella prima partita giocata dopo il Covid mi sentivo veramente affaticato”. Sull’Albania. “Sono nato in Italia ma il legame emozionale con l’Albania è sempre stato forte. Venivo in vacanza con i miei genitori, la mia famiglia ha ...

Advertising

EuropaCalcio : #Roma, #Kumbulla: “Inizio non facile, ma i giallorossi sono stati la scelta giusta” #EuropaCalcio - Ftbnews24 : #ASRoma #ShakhtarRoma @Mayoral_Borja #EuropaLeague #UEL #Fonseca #Dzeko #Roma ?? - sportli26181512 : Kumbulla: 'Difficile integrarsi a Roma. La Premier il mio campionato preferito, in futuro...': Marash Kumbulla, dif… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Roma, Kumbulla racconta il Covid: “Ha cambiato la mia stagione, mi sent… - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: KUMBULLA: 'Roma la scelta giusta. Futuro in Premier? Mai dire mai...' #AsRoma -