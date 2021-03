Koulibaly | a giugno o mai più

(Di domenica 28 marzo 2021) Occhi del Liverpool su Napoli: pronta un’offerta per, interessa molto anche Zielinski a centrocampo. L’alternativa è Ramsey Jurgen Klopp punta a rinforzare il suo Liverpool in vista della prossima stagione. I Reds, dopo un ottimo avvio, hanno pagato i moltissimi infortuni che hanno interessato soprattutto il reparto arretrato e sono molto indietro in Premier Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilsidero : @faithless95 Ma te l'ho già detto, ad oggi non mi serve a niente, lunga vita a Jousha, per il momento. A Giugno poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly giugno

SerieANews

La scadenza del contratto, che terminerà il 302022, obbliga la negoziazione nelle prossime ... Nel frattempo, dal ritiro del Senegal, Kalidouconferma la tranquillità per l'infortunio ...... dato che ha già 30 anni (da compiere andr). E' proprio in questo caso che entrano in campo ... ma anche diad esempio, pesano molto.Il capitano del Napoli, in scadenza nel giugno 2022, non trova l'accordo con De Laurentiis. In estate sarà già dentro o fuori.In più. per fare cassa, il Napoli potrebbe sacrificare due gioielli importanti, ovvero Koulibaly e Fabian Ruiz. Quest’ultimo è stato corteggiato a lungo da Barcellona e Real Madrid e giugno potrebbe ...