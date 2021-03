F1, GP Bahrain 2021: la lealtà di Verstappen. Red Bull troppo frettolosa? E Hamilton vince… (Di domenica 28 marzo 2021) Il Mondiale di Formula Uno 2021 si è aperto quest’oggi a Sakhir con il successo di Lewis Hamilton, maturato al termine di un bellissimo duello con Max Verstappen che si è risolto in favore del britannico proprio negli ultimi cinque giri. Il fuoriclasse della Mercedes, sette volte campione del mondo, si è reso protagonista di una prestazione fantastica in termini di ritmo, mettendo sotto pressione la Red Bull con una strategia aggressiva per poi difendersi strenuamente nelle battute conclusive. Il Gran Premio del Bahrain 2021 si è deciso di fatto al 53° dei 56 giri previsti. Verstappen, molto più rapido di Hamilton grazie ad un treno di gomme meno usurato, ha superato la W12 dell’inglese oltrepassando però i limiti della pista all’esterno di curva 4. ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Il Mondiale di Formula Unosi è aperto quest’oggi a Sakhir con il successo di Lewis, maturato al termine di un bellissimo duello con Maxche si è risolto in favore del britannico proprio negli ultimi cinque giri. Il fuoriclasse della Mercedes, sette volte campione del mondo, si è reso protagonista di una prestazione fantastica in termini di ritmo, mettendo sotto pressione la Redcon una strategia aggressiva per poi difendersi strenuamente nelle battute conclusive. Il Gran Premio delsi è deciso di fatto al 53° dei 56 giri previsti., molto più rapido digrazie ad un treno di gomme meno usurato, ha superato la W12 dell’inglese oltrepassando però i limiti della pista all’esterno di curva 4. ...

repubblica : ?? Formula Uno, Matteo Renzi tra i paddock del Gran Premio in Bahrain. Polemica social: 'Noi in zona rossa e lui a d… - Agenzia_Ansa : Matteo Renzi nel paddock in Bahrain assiste al Gp di F1. Polemiche per lo scatto pubblicato da Jean Todt sui social… - repubblica : Renzi nei paddock del Gp di Formula 1 in Bahrain. Le proteste sui social: 'Noi in zona rossa e lui a divertirsi' - P300it : F1 | GP Bahrain 2021, Gara, Hamilton: “Una delle gare più difficili per me” ? di Gianluca Zippo ??… - LucianaTognoli : RT @repubblica: Renzi nei paddock del Gp di Formula 1 in Bahrain. Le proteste sui social: 'Noi in zona rossa e lui a divertirsi' https://t.… -