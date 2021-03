F1 | Daniel Ricciardo | “Non sono rimasto impressionato dalla mia gara Buon fine settimana nel complesso”

(Di domenica 28 marzo 2021)ha chiuso la suad’esordio con McLaren in settima posizione, portando a casa 6 punti importanti per il Mondiale piloti e costruttori. Non è stato un Gran Premio del Bahrain 2021 indimenticabile, da parte dell’australiano, che ha perso nettamente il confronto diretto con il nuovo compagno di squadra Lando Norris (4° al traguardo) senza riuscire a trovare un grande ritmo al volante della MCL35M. “La prima è andata! Penso che nelsia stato un. Non possiamo lamentarci di questo risultato. Penso che anche dal punto di vista della squadra sia bello partire con il quarto e il settimo posto. Penso che ci sia molto da imparare. Nonmolto...

AnisaZeneli : Daniel Ricciardo Bahrain GP result, Pierre Gasly crash, finish, McLaren, Lando Norris - AnaCSordo : Simply Daniel Ricciardo - Gianludale27 : - parlano le Event Notes. L'unico episodio recente che mi viene in mente, anche se in realtà è un po' differente, è… - GPblog_com : Daniel Ricciardo - driven_official : #F12021 #BahrainGP - Post-Race - Daniel Ricciardo -

... invece, per Carlos Sainz , che paga a caro prezzo un errore dopo una qualifica sempre davanti al suo compagno di squadra: lo spagnolo è ottavo dietro anche alle due McLaren die ...Charles Leclerc porta la Ferrari in sesta posizione davanti amentre è ottavo Carlos Sainz al debutto con la scuderia di Maranello. In zona punti anche l'esordiente Yuki Tsunoda (...Daniel Ricciardo ha chiuso la sua gara d'esordio con McLaren in settima posizione, portando a casa 6 punti importanti per il Mondiale piloti e costruttori. Non è stato un Gran Premio del Bahrain 2021 ...La Scuderia Ferrari Mission Winnow è uscita dal round di apertura della stagione, il Gran Premio del Bahrain, con un sesto posto di Charles Leclerc e un ottavo con Carlos Sainz ...