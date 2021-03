Domenica In, Belen Rodriguez in lacrime: tutto lo studio è commosso (Di domenica 28 marzo 2021) La showgirl argentina Belen Rodriguez ospite a Domenica In non ha trattenuto le lacrime e tutto il pubblico si è commossa con lei. Mara Venier “sei molto speciale” E’ successo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 marzo 2021) La showgirl argentinaospite aIn non ha trattenuto leil pubblico si è commossa con lei. Mara Venier “sei molto speciale” E’ successo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

Italia_Notizie : Belen Rodriguez si commuove a Domenica In: in Argentina situazione tosta - AlessiaLautone : RT @LaPresse_news: Belén Rodriguez si commuove a Domenica In: “Sono incinta, scusatemi” - LaPresse_news : Belén Rodriguez si commuove a Domenica In: “Sono incinta, scusatemi” - cherondimonio : la domenica su twitter che nessuno posta nulla e in tendenza c’è solo belen…. ora come macino la giornata - Vitiello84Tony : @tinapica88 Oggi è la domenica contro Belen.? -