De Luca-Manfredi | il video

(Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Nel nolano, dove era impegnato in un centro vaccinazioni, De, come dimostra ilche pubblichiamo, questa mattina ha preferito non rispondere alla domanda che un collega gli ha rivolto sulle prossime elezioni amministrative di Napoli. E, a un certo punto, ha fatto riferimento, tra l’altro in modo scherzoso, al fratello di quel Gaetanoche si voleva suo possibile candidato a sindaco. De, questa mattina, si è rivolto al consigliere regionale Massimiliano, che era a due passi da lui. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

In pole position Gaetano, ex ministro del governo Conte, tecnico di area Pd che piace ai 5s e mette d'accordo Dee il suo partito. Eppure sul nome dirischia di dividersi il ..." Ovviamente anche noi verifichiamo sempre l'andamento del contagio - dice De- però penso che ... "Verranno pure le elezioni a Napoli, ma chiedete a", dice riferendosi all'ex ministro ed ...E, a un certo punto, ha fatto riferimento, tra l’altro in modo scherzoso, al fratello di quel Gaetano Manfredi che si voleva suo possibile candidato a sindaco. De Luca, questa mattina, si è rivolto al ...Ora: quello di Manfredi non è un nome contro il quale i grillini ferebbero ... Ma c’è da dire che lo fa nello stesso giorno in cui De Luca jr., per Repubblica, è in rampa di lancio come nuovo vice ...