Coronavirus, protesta ristoratori a Milano: parte 'Io Apro in tour' (Di domenica 28 marzo 2021) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci E' partita da Milano 'Io Apro in tour', una serie di manifestazioni dei ristoratori per chiedere la riapertura di tutte le attività dal 7 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 marzo 2021) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci E' partita da'Ioin', una serie di manifestazioni deiper chiedere la riapertura di tutte le attività dal 7 ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, protesta ristoratori a Milano: parte 'Io Apro in tour' #ioaprointour - MediasetTgcom24 : Londra, protesta anti-lockdown: centinaia in strada senza mascherina, diversi fermi #Coronavirus… - AngelBiccari : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, protesta ristoratori a Milano: parte 'Io Apro in tour' #ioaprointour - Frances70429408 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, protesta ristoratori a Milano: parte 'Io Apro in tour' #ioaprointour - FrancescaLater3 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, protesta ristoratori a Milano: parte 'Io Apro in tour' #ioaprointour -