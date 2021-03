Biathlon | campioni d’Italia nella staffetta mista Eleonora Fauner | Lisa Vittozzi | Patrick Braunhofer e Lukas Hofer

Advertising

Campioni_cn : Biathlon: Paolo Barale d'oro nella Mass Start dei Campionati Italiani - wonderDorofan : RT @neveitalia: Biathlon: Lukas Hofer e Rebecca Passler sono campioni italiani di Mass Start #27Marzo - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: Lukas Hofer e Rebecca Passler sono campioni italiani di Mass Start #27Marzo - neveitalia : Biathlon: Lukas Hofer e Rebecca Passler sono campioni italiani di Mass Start #27Marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon campioni

NEVEITALIA.IT

3 Coppe del Mondo) e Dorothea Wierer - specialità- (n. 3 Ori Mondiali e n. 2 Coppe del ... Ho l'età per potermi ricordare di tantidello Sci Italiano che ne han costruito la Storia: ...Oberhof , 8 gennaio 2020 - Ancora una volta ilmaschile è un affare di famiglia Boe : altra doppietta per i fratelli norvegesi in una ...che è considerato un tempio dove tutti i grandi...Ultimo weekend di competizioni in Val Martello, dove si stanno disputando i Campionati Italiani di biathlon per le categorie Assoluta, Junior, Giovani ed Aspiranti ...In Val Martello la stagione si conclude con il grande raduno del movimento del biathlon italiano per i Campionati Italiani.