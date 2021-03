Amici 2021, la battuta di Maria De Filippi fa arrabbiare il web (Di domenica 28 marzo 2021) Nel corso della seconda puntata del Serale di Amici 2021 è avvenuto un siparietto piuttosto curioso. Maria De Filippi, infatti, si è resa protagonista di una battuta che non è piaciuta affatto ai telespettatori sintonizzati su Canale 5, in particolare ai fan di Stefano De Martino. Non a caso, la padrona di casa ha punzecchiato il ballerino riguardo ai suoi flirt passati scatenando l’ilarità generale ma anche la rabbia di chi ricorda la love story tra lui e Emma Marrone. Amici 2021: la battuta di Maria De Filippi Nelle prime battute della seconda puntata del Serale di Amici 2021, una battuta di Maria De Filippi ha scatenato una vera e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 28 marzo 2021) Nel corso della seconda puntata del Serale diè avvenuto un siparietto piuttosto curioso.De, infatti, si è resa protagonista di unache non è piaciuta affatto ai telespettatori sintonizzati su Canale 5, in particolare ai fan di Stefano De Martino. Non a caso, la padrona di casa ha punzecchiato il ballerino riguardo ai suoi flirt passati scatenando l’ilarità generale ma anche la rabbia di chi ricorda la love story tra lui e Emma Marrone.: ladiDeNelle prime battute della seconda puntata del Serale di, unadiDeha scatenato una vera e ...

