Allarme sicurezza, ancora spacciatori in stazione (Di domenica 28 marzo 2021) spacciatori finiscono nella rete di controllo delle forze dell'ordine legnanesi. La Polizia di Stato ha bloccato un pusher che era in azione nella zona della stazione ferroviaria di Legnano. Gli ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 28 marzo 2021)finiscono nella rete di controllo delle forze dell'ordine legnanesi. La Polizia di Stato ha bloccato un pusher che era in azione nella zona dellaferroviaria di Legnano. Gli ...

Advertising

filistrucchi : Il teatro è vita! La chiusura dei teatri è un danno culturale ed economico per tutti. Riaprire i teatri in sicurezz… - MarcoLorux : RT @RDAlessio: RT @franzrusso: #SmartWorking e #sicurezza abbiamo imparato nell'ultimo anno che vanno dibpari passo. Ecco le regole da segu… - franzrusso : RT @RDAlessio: RT @franzrusso: #SmartWorking e #sicurezza abbiamo imparato nell'ultimo anno che vanno dibpari passo. Ecco le regole da segu… - RDAlessio : RT @franzrusso: #SmartWorking e #sicurezza abbiamo imparato nell'ultimo anno che vanno dibpari passo. Ecco le regol… - ComunicazionePA : RT @franzrusso: #SmartWorking e #sicurezza abbiamo imparato nell'ultimo anno che vanno dibpari passo. Ecco le regole da seguire in una guid… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme sicurezza Allarme sicurezza, ancora spacciatori in stazione La zona della stazione ferrovia di Legnano è sicuramente quella che desta la maggior parte dei problemi legati alla sicurezza del territorio e anche allo spaccio di droga, portato avanti ormai da ...

In spiaggia spunta una bomba della guerra BIBIONE - L'allarme è scattato verso le 16.30 quando sull'arenile è spuntata una bomba della guerra . Il ... Con loro anche il personale della Bibione spiaggia per mettere in sicurezza la bomba. Non è ...

Allarme sicurezza, ancora spacciatori in stazione Il Giorno Baby vandali, scatta la segnalazione di Marco Brogi Baby vandali scatenati al parcheggio multipiano del Vallone, a Poggibonsi, nelle immediate vicinanze del centro. Hanno appena 14 anni i tre ragazzini beccati dalla polizia municipale, a ...

Sentina, fermare l’erosione con ripascimento e scogliere Il presidente dell’associazione Albano Ferri in pressing: "Bisogna fare in fretta. Il progetto dell’Inspra c’è già ma la riserva non è più tra le priorità della Regione" ...

La zona della stazione ferrovia di Legnano è sicuramente quella che desta la maggior parte dei problemi legati alladel territorio e anche allo spaccio di droga, portato avanti ormai da ...BIBIONE - L'è scattato verso le 16.30 quando sull'arenile è spuntata una bomba della guerra . Il ... Con loro anche il personale della Bibione spiaggia per mettere inla bomba. Non è ...di Marco Brogi Baby vandali scatenati al parcheggio multipiano del Vallone, a Poggibonsi, nelle immediate vicinanze del centro. Hanno appena 14 anni i tre ragazzini beccati dalla polizia municipale, a ...Il presidente dell’associazione Albano Ferri in pressing: "Bisogna fare in fretta. Il progetto dell’Inspra c’è già ma la riserva non è più tra le priorità della Regione" ...