18app: dal 1° aprile bonus per i nati nel 2002 (Di domenica 28 marzo 2021) 18app, Franceschini: al via il primo aprile il bonus cultura per i nati nel 2002. Dalla prima edizione 1,6 milioni di ragazzi registrati Al via la prossima settimana la quinta edizione di 18app, il bonus Cultura da 500 euro per chi ha compiuto diciotto anni nel 2002 da spendere in libri, musica, cinema, teatro, danza,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 28 marzo 2021), Franceschini: al via il primoilcultura per inel. Dalla prima edizione 1,6 milioni di ragazzi registrati Al via la prossima settimana la quinta edizione di, ilCultura da 500 euro per chi ha compiuto diciotto anni nelda spendere in libri, musica, cinema, teatro, danza,… L'articolo Corriere Nazionale.

scordatamalia : ogni tanto ripenso al fatto che hanno iniziato a dare il buono 18app ai nati dal 1998 in poi e io sono nata alla fine del 1997 ?? - RedStitch29 : RT @18app: Pesce d’aprile?! No, non è uno scherzo, è proprio vero: se sei del 2002, dal 1° aprile al 31 agosto 2021 puoi richiedere il #Bon… - DARKRAYTAKraY : RT @18app: Pesce d’aprile?! No, non è uno scherzo, è proprio vero: se sei del 2002, dal 1° aprile al 31 agosto 2021 puoi richiedere il #Bon… - GuadagnoRaffae2 : RT @mirkotursi: Intanto il TG1 riporta lo scambio di tweet tra @Nyav19 e @StephenKing senza fare nemmeno un cenno al fatto che #18app sia s… - Nobissad_ : BONUS 18APP PER I 2002 VALIDO DAL 1 APRILE SI GODE SIGNORI -