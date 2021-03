VIDEO Moto3, gli highlights delle qualifiche. Pole di Darryn Binder (Di sabato 27 marzo 2021) E’ da poco andata in archivio la prima qualifica ufficiale stagionale della Moto3, che si è tenuta a Losail, in Qatar: la Pole è andata ad un eccezionale Darryn Binder, che precede il sorprendete rookie spagnolo Izan Guevara, quindi completa la prima fila il britannico John McPhee. Quarta posizione per il primo spagnolo, Jeremy Alcoba, quinta per il suo connazionale Jaume Masià, quindi completa la seconda fila il nipponico Kaito Toba. Settimo l’argentino Gabriel Rodrigo, ottavo lo spagnolo Sergio Garcia, quindi al nono posto il primo degli italiani, Riccardo Rossi. Tredicesimo Dennis Foggia, quindi diciassettesimo Andrea Migno, Romano Fenati diciottesimo in griglia. Partirà, invece, dalla venticinquesima posizione Stefano Nepa, quindi ventottesimo ed ultimo il giapponese Tatsuki Suzuki che, dopo la ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) E’ da poco andata in archivio la prima qualifica ufficiale stagionale della, che si è tenuta a Losail, in Qatar: laè andata ad un eccezionale, che precede il sorprendete rookie spagnolo Izan Guevara, quindi completa la prima fila il britannico John McPhee. Quarta posizione per il primo spagnolo, Jeremy Alcoba, quinta per il suo connazionale Jaume Masià, quindi completa la seconda fila il nipponico Kaito Toba. Settimo l’argentino Gabriel Rodrigo, ottavo lo spagnolo Sergio Garcia, quindi al nono posto il primo degli italiani, Riccardo Rossi. Tredicesimo Dennis Foggia, quindi diciassettesimo Andrea Migno, Romano Fenati diciottesimo in griglia. Partirà, invece, dalla venticinquesima posizione Stefano Nepa, quindi ventottesimo ed ultimo il giapponese Tatsuki Suzuki che, dopo la ...

