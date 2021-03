Uomini e Donne: Giulietta Cavaglia vittima di body shaming (Di sabato 27 marzo 2021) Giulietta Cavaglia pubblica una sua foto su Instagram ma poco dopo arriva il commento di un utente che lancia delle offese sul suo aspetto fisico. Immediatamente sono arrivati i messaggi dei fan a difendere l’ex tronista dagli insulti. L’ex tronista di Uomini e Donne 2019 Giulietta Cavaglia riceve insulti sul suo aspetto fisico nei commenti ad un post, sul suo profilo Instagram. In poco tempo i suoi fan Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 27 marzo 2021)pubblica una sua foto su Instagram ma poco dopo arriva il commento di un utente che lancia delle offese sul suo aspetto fisico. Immediatamente sono arrivati i messaggi dei fan a difendere l’ex tronista dagli insulti. L’ex tronista di2019riceve insulti sul suo aspetto fisico nei commenti ad un post, sul suo profilo Instagram. In poco tempo i suoi fan Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - SuperQuarkRai : Dante amava davvero Beatrice. E cercò persino di farla ingelosire. Come racconta #AlessandroBarbero a #PieroAngela.… - matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - abracadacab : RT @OttobreInfo: Il 18 Marzo 1871 scoppia a Parigi una rivoluzione che si conclude il 28 Maggio con la sconfitta della Comune e un’atroce r… - pazzaXamici20 : RT @louyouidlot: 'Ma amici non è dove cercano moglie e marito e fidanzato?' 'No prof quello è uomini e donne' VI PREGO HAHAHAHAHAHAHA #Amic… -