Ultime Notizie Roma del 27-03-2021 ore 12:10 (Di sabato 27 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale ben arrivati all’ascolto Ben ritrovati buon ascolto da parte della redazione di Francesco Vitale Val d’Aosta Toscana e Calabria partono in zona rossa Lazio arancione da martedì le reti scesa 108 ma rimane comunque sopra uno e Ciò significa che il virus tende a espandersi così lei presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro Dunque per tutto il mese di aprile probabilmente non torneranno le zone Gialle draghi la scuola riapre in presenza dopo Pasqua fino alla prima media è andato in caserma della notte Giuseppe Greco 25 anni incensurato figlio di un uomo con precedenti per traffico di droga ha raccontato la sua versione dei fatti come riporta la Y il conducente della Smart for 4 trovata contro un muro in via Antica Consolare Campana Marano di confini con Villaricca nel napoletano dove sono stati trovati a terra cadaveri due uomini ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021)dailynews radiogiornale ben arrivati all’ascolto Ben ritrovati buon ascolto da parte della redazione di Francesco Vitale Val d’Aosta Toscana e Calabria partono in zona rossa Lazio arancione da martedì le reti scesa 108 ma rimane comunque sopra uno e Ciò significa che il virus tende a espandersi così lei presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro Dunque per tutto il mese di aprile probabilmente non torneranno le zone Gialle draghi la scuola riapre in presenza dopo Pasqua fino alla prima media è andato in caserma della notte Giuseppe Greco 25 anni incensurato figlio di un uomo con precedenti per traffico di droga ha raccontato la sua versione dei fatti come riporta la Y il conducente della Smart for 4 trovata contro un muro in via Antica Consolare Campana Marano di confini con Villaricca nel napoletano dove sono stati trovati a terra cadaveri due uomini ...

Agenzia_Ansa : Sono 23.987 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - fanpage : Obbligo vaccino per personale sanitario, ipotesi sospensione per chi rifiuta - fanpage : Anna è venuta al mondo il 9 marzo, Valentina il 16 marzo ?? - CorriereCitta : Ristoranti e bar chiusi fino al 1 maggio. Ecco cosa cambia nel Lazio in zona arancione per spostamenti, seconde cas… - AzzurraGrazian3 : @ilrisolutoreIT @ItalyoutofEu Bene: una delle ultime notizie date dai media, è che a Belluno una sentenza ha stabil… -