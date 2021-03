Tragedia al confine sud degli Stati Uniti | morto un bimbo di 9 anni

(Di sabato 27 marzo 2021) Un bambino di 9alsud. Il decesso è avvenuto mentre tentava di attraversare il Rio Grande. WASHINGTON () – Un bambino di 9alsud. A dare la notizia, riportata dall’Ansa, sono state le stesse autorità americane. Secondo le prime informazioni, il piccolo era impegnato ad attraversare il Rio Grande per entrare negli Usa quando, per motivi ancora da accertare ha perso la vita. Una ennesimache richiama il bisogno di intervenire da parte di Joe Biden per dare una risposta efficace alla battaglia contro l’immigrazione. La ...

Per l'America di Joe Biden la morte della bimba è una nuovache conferma l'emergenza sempre più grave almeridionale , dove migliaia di migranti arrivano ormai quotidianamente. Si ......la città" Il New York Times spiega che la bambina aveva tentato di attraversare ilinsieme ...di 9 anni muore annegata nel Rio Grande In base a quanto ricostruito fin qui sulladel Rio ...Il personale medico è invece riuscito a salvare la mamma, di nazionalità guatemalteca, e il fratellino di tre anni, di nazionalità messicana come la sorella: sono stati rianimati direttamente sull'iso ...Tragedia al confine tra Messico e Stati Uniti: un bambino messicano di 9 anni è morto mentre tentava di attraversare il Rio Grande per entrare in territorio americano. Nella stessa tratta, i soccorrit ...