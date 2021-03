“Separation” | il nuovo horror di William Brent Bell

(Di sabato 27 marzo 2021) Quando parliamo del regista, abbiamo una certa garanzia di ciò che ci propone. Infatti, ha diretto molti film del genere, sebbene i pareri discordanti, sembra che “”, abbia delle premesse piuttosto interessanti. Qual è la trama di “”? La storia ruota attorno ad una bambina di nome Jenny e, alla sua famiglia. Immersa completamente fra i litigi di sua madre, l’avvocatessa Maggie ed il padre, l’artista Jeff. Cerca di isolarsi spesso per non ascoltare le futili liti dei genitori e, si circonda di pupazzi, chiamati, “Grisly Kin”, ispirati ai lavori artistici di suo padre. La loro vita viene sconvolta a causa di un tragico incidente dove, Maggie, perderà la vita, causa di un pirata della strada. Da questo momento la bambina ed il padre ...

Advertising

klub99it : Online il #trailer di ' Separation': il nuovo #film #horror di #williambrentbell con uno spirito maligno che dà il… - tuttoteKit : #Separation: ecco il nuovo film di William Brent Bell #WilliamBrentBell #tuttotek - HorrorStab : Il Regista di ‘The Boy’ Porta un Nuovo Horror: ‘Separation’ -

Ultime Notizie dalla rete : Separation nuovo

ComingSoon.it

: questa è la trama delfilm di William Brent Bell Nel cast troviamo dunque la giovanissima Violet McGraw nei panni della protagonista Jenny del film assieme a Mamie Gummer (la madre),...Adesso è uscito il trailer del suofilm,, che nelle premesse sembra più interessante, anche se ricorda altri horror densi di "jump scares". Questa la trama di: Il cast di ...Lo statunitense William Brent Bell, prima di Separation, era già noto al pubblico ed alla critica per film come Stay Alive, L’altra faccia del diavolo, La metamorfosi del male ed i due The Boy che han ...Dopo i due The Boy, William Brent Bell affronta di nuovo l'horror che ha le sue radici nella famiglia con Separation. Il trailer del film con Rupert Friend, Brian Cox, Madeline Brewer, Mamie Gummer e ...