Semifinale, Plotnytskyi e Leon trascinano Perugia (Di domenica 28 marzo 2021) Perugia - Monza 3 - 2 (21 - 25, 25 - 21, 25 - 19, 23 - 25, 15 - 12) — Perugia è riuscita in questa stagione ad avere ragione per la prima volta di Monza, che nella regular season aveva vinto sia all'... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 marzo 2021)- Monza 3 - 2 (21 - 25, 25 - 21, 25 - 19, 23 - 25, 15 - 12) —è riuscita in questa stagione ad avere ragione per la prima volta di Monza, che nella regular season aveva vinto sia all'...

Advertising

_saku_hana : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 3: Perugia schianta 3-0 Milano e vola in semifinale dove affronterà Monza. 19 punti per Ter Horst,… - y_u_u1211 : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 3: Perugia schianta 3-0 Milano e vola in semifinale dove affronterà Monza. 19 punti per Ter Horst,… - Omacchi_ranger : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 3: Perugia schianta 3-0 Milano e vola in semifinale dove affronterà Monza. 19 punti per Ter Horst,… - sa9ra39sa9rasou : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 3: Perugia schianta 3-0 Milano e vola in semifinale dove affronterà Monza. 19 punti per Ter Horst,… - 0111_kaede : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 3: Perugia schianta 3-0 Milano e vola in semifinale dove affronterà Monza. 19 punti per Ter Horst,… -