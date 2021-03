Master 1000 Miami | debutto vincente per Lorenzo Sonego | battuto in due set Bjorn Fratangelo

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021)perneldi. Il tennista torinese supera in due set l’americano, numero 233 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4 7-6. Una partita senza troppi sussulti per l’azzurro, che ha giocato tenendo i giri del motore inevitabilmente bassi; è bastato per mettere a tacere le ambizioni dell’avversario con origini italiane (il padre è di Castellino del Biferno, in Molise) e per ottenere per la prima volta il terzo turno sul cemento della Florida. Al terzo turno affronterà uno tra Alex De Minaur e Daniel Elahi Galan Riveros. Parte male, che pensa di aver già incamerato il primo game e da sopra 40-15 incassa quattro punti consecutivi regalando il break ...