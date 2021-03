LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: tutti in pista per la Q1! I migliori 4 si contenderanno la pole (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.34 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Questa mattina ha ben figurato il rookie Izan Guevara, nuovo volto di casa Aspar al posto del connazionale Albert Arenas, promosso in Moto2 dopo aver vinto il titolo 2020. 15.32 Come sempre sono 15 i minuti a disposizione per tutti i protagonisti. Non arrivano notizie rassicuranti da Tatsuki Suzuki, pilota di casa SIC 58 che ha rischiato di non correre in Qatar dopo la positività al Coronavirus. 15.30 Bandiera verde! Inizia la prima qualifica della Moto3 2021! 15.28 Fenati (Max Racing), Rossi (BOE Skull Rider) e Nepa (BOE Skull Rider) sono i tre italiani che cercheranno di passare in Q2. 15.26 Sono 31 i gradi dell’aria, il sole sta calando a Losail che è l’unica della MotoGP dotata di luci ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Questa mattina ha ben figurato il rookie Izan Guevara, nuovo volto di casa Aspar al posto del connazionale Albert Arenas, promosso in Moto2 dopo aver vinto il titolo 2020. 15.32 Come sempre sono 15 i minuti a disposizione peri protagonisti. Non arrivano notizie rassicuranti da Tatsuki Suzuki, pilota di casa SIC 58 che ha rischiato di non correre indopo la positività al Coronavirus. 15.30 Bandiera verde! Inizia la prima qualifica della! 15.28 Fenati (Max Racing), Rossi (BOE Skull Rider) e Nepa (BOE Skull Rider) sono i tre italiani che cercheranno di passare in Q2. 15.26 Sono 31 i gradi dell’aria, il sole sta calando a Losail che è l’unica della MotoGP dotata di luci ...

