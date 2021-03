LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: Darryn Binder sigla la pole con il record della pista! Secondo posto per Izan Guevara e John McPhee (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19 Non ci sono ulteriori aggiornamenti sulla classifica che per il momento vede Binder davanti a Guevara e McPhee. Alcoba e Masià completano la Top5. 16.18 ATTENZIONE! Binder è sotto investigazione per dei contatti, nell’ultimo giro, con Jaume Masià. Potrebbe cambiare la classifica! 16.17 Riccardo Rossi (BOE Skull Rider), nono, è il migliore degli italiani davanti a Niccolò Antonelli (Esponsorama). 16.15 La classifica conclusiva della Q2 della Moto3: 1 40 D. Binder 2:04.075 2 28 I. Guevara +0.203 3 17 J. McPhee +0.283 4 52 J. ALCOBA +0.362 5 5 J. MASIA +0.423 6 27 K. ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.19 Non ci sono ulteriori aggiornamenti sulla classifica che per il momento vededavanti a. Alcoba e Masià completano la Top5. 16.18 ATTENZIONE!è sotto investigazione per dei contatti, nell’ultimo giro, con Jaume Masià. Potrebbe cambiare la classifica! 16.17 Riccardo Rossi (BOE Skull Rider), nono, è il migliore degli italiani davanti a Niccolò Antonelli (Esponsorama). 16.15 La classifica conclusivaQ2: 1 40 D.2:04.075 2 28 I.+0.203 3 17 J.+0.283 4 52 J. ALCOBA +0.362 5 5 J. MASIA +0.423 6 27 K. ...

