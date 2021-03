Kumbulla lascia la Nazionale albanese | per il difensore problema fisico

Leggi su zon

(Di sabato 27 marzo 2021) Marashhato il ritiro dellae farà ritorno a Roma. Fonti locali parlano di un infortunio importante Nuovi guai in vista per la Roma per quanto riguarda il reparto difensivo. E’ notizia di pochi minuti fa che Marashhato il ritiro dellaper fare ritorno a Roma. Le fonti locali parlano di unal menisco, non ancora confermato. Ieri ilha giocato 90 minuti nella vittoria contro l’Andorra.appena sarà a Roma verrà sottoposto agli esami strumentali per verificare la gravità dell’infortunio, e per stabilire gli eventuali tempi di recupero. I giallorossi attendono con ansia, visti i problemi in difesa ...