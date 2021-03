Inter | Vidal in campo ad Appiano Gentile Le sue condizioni

(Di sabato 27 marzo 2021) Arturosi è allenato oggi ad: programma individuale per il centrocampista dell’. Le sueArturosi è allenato questo pomeriggio presso il centro sportivo di. Programma individuale per il centrocampista dell’. Come riportato da Sky Sport, il cileno è sulla via del recupero e vuole sfruttare la sosta dal campionato per rimettere minuti nelle gambe. Leggi su Calcionews24.com

Arturosi è allenato oggi ad Appiano Gentile: programma individuale per il centrocampista dell'. Le sue ...MILANO - Niente riposo per Arturo. Mentre i compagni di squadra hanno avuto in "regalo" da Conte due giorni di relax (oggi e domani) e resteranno a casa con le rispettive famiglie (il gruppo squadra nerazzurro è in isolamento ...Arturo Vidal si è allenato oggi ad Appiano Gentile: programma individuale per il centrocampista dell'Inter. Le sue condizioni ...Sono ufficiali le formazioni di Repubblica Ceca e Belgio, che si affronteranno tra poco nella sfida valida per la seconda giornata del Gruppo E delle.