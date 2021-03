Il mondo appeso all' alta marea di Suez

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 27 marzo 2021) Su un punto sono tutti concordi: se esiste un’immagine per rappresentare fedelmente i tempi che corrono è certamente quella che si vede in queste ore del Canale di. Da diversi giorni ormai tutto ilè col fiato sospeso in attesa che i lavori per disincagliare la meganave Ever Given - il colosso lungo 400 metri, largo 59 metri e con una capacità da 224mila tonnellate che martedì mattina si è arenato bloccando una delle principali vie d’acqua commerciali internazionali - produca qualche progresso degno di nota. Un risultato, invero, lo ha prodotto ed è quello di aver mostrato alintero la fragilità delle catene di fornitura globali, già piegate dagli effetti della pandemia e mai del tutto ritornate in sesto alla ripresa delle attività economiche. Secondo le stime di Lloyd’s List la portacontainer della compagnia ...