F1, Fernando Alonso è ancora un grande pilota. Show a quasi 40 anni, che lezione ad Ocon! (Di sabato 27 marzo 2021) La classe non è acqua e soprattutto, non guarda la carta d'identità. Non è una novità, non siamo particolarmente originali, lo si sapeva già da tempo, ma Fernando Alonso oggi nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2021 di Formula Uno ha dimostrato ancora una volta che, quando un pilota ha talento da vendere, non ha certo bisogno di guardare all'anagrafe. Compirà 40 anni il 29 luglio, ma il nativo di Oviedo ha ancora tanto da insegnare ai giovani nel mondo della Formula Uno. Il due volte campione del mondo oggi ha spinto la sua Alpine fino alla Q3 (e già questo risultato era tutt'altro che scontato) e l'ha messa in nona posizione. Tempo finale di 1:30.249 a 1.252 dalla splendida pole position di Max Verstappen. Inutile girarci attorno. Anche oggi lo spagnolo ha fatto capire che il ...

