Covid | altri 380 morti Aumentano ricoveri e terapie intensive

(Di sabato 27 marzo 2021) L’Italia supera i 3,5 milioni di contagi: con l’incremento odierno di 23.839, salgono a 3.512.453 i casi totali nel Paese dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 380 le vittime in un giorno (457 ieri), per un totale dall’inizio della pandemia di 107.636. Ad oggi in Italia ci sono 571.878 attualmente positivi, 5.167 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.832.939 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 18.287 unità. Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin Italia, 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 264 (ieri erano stati 288). Nei reparti ordinari sono ...