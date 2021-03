Basket | Gianni Petrucci | “Ripescaggio della retrocessa in Serie A? Infondato”

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021) Al termine del Consiglio Federale andato in scena ieri, il presidente federaleha parlato ai media in relazione alla questione, ventilata da tempo ed esplosa negli scorsi giorni,possibilità per ladallaA di poter rimanere nel massimo campionato tramite il pagamento di una quota di denaro (nello specifico, 125.000 euro è stata la somma riportata).ha smentito, anche in nome del numero 1LBA Umberto Gandini, tutto questo: “Mi ha confermato come le notizie sui criteri del possibiledel club che retrocederà siano solo voci infondate. Ho chiesto ai club di pensare a una riforma forte, che però sarà valutata solo dopo l’ultima gara di finale scudetto“. E sui ristori per i club, si schiera ...