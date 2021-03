Astria Ascending è un nuovo JRPG da autori di Final Fantasy e Valkyria Chronicles

(Di sabato 27 marzo 2021) Nella giornata di oggi, Dear Villagers e Artisan Studios hanno annunciato e rivelato con un trailer, unper console e PC. Il titolo era stato originalmente rivelato qualche giorno fa su Famitsu, esclusivamente per PS5, PS4 e Nintendo Switch. Tuttavia, quello era solo l'annuncio giapponese. In occidente, il titolo vedrà la luce anche su Xbox Series X/S e PC, oltre che sul servizio Xbox Game Pass.ha catturato le attenzioni di numerosi giocatori, grazie alle personalità di talento che può vantare: abbiamo infatti Kazushige Nojima alla scrittura, già autore diVII, VIII, X, XIII, XV, i primi due Kingdom Hearts e del recente remake di FF7. Leggi altro...

Eurogamer_it : #AstriaAscending, un nuovo JRPG indipendente dagli autori di #FinalFantasy e #ValkyriaChronicles. - NPlayerItalia : Astria Ascending, annunciato il nuovo titolo del leggendario Kazushige Nojima in arrivo nel 2021 - AkibaGamers : L'RPG Astria Ascending di Artisan Studios verrà rilasciato anche in Occidente su #PS5 #XboxSeries #PS4 #XboxOne… - Multiplayerit : Astria Ascending: trailer del nuovo gioco di ruolo dagli autori di Final Fantasy - FVSfabricio : Pensando nele: Astria Ascending -

Questo JRPG a turni si è fin da subito mostrato con un gran carattere, soprattutto visivo. Ogni personaggio che si incontrerà durante questa avventura fantastica avrà una sua storia ...Poco fa è stato annunciato Astria Ascending, un RPG realizzato da un team indipendente, composto da numerosi veterani dell'industria, i quali hanno lavorato perfino a Final Fantasy.L'RPG Astria Ascending di Artisan Studios verrà rilasciato anche in Occidente su PS5, Xbox Series X | S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.