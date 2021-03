Alberto Matano bomba, è “poco virile”, il web si infiamma (Di sabato 27 marzo 2021) Sul portale Dagospia è apparso un articolo intitolato “Matano ci sta sfuggendo di mano- la lettera maliziosa di una lettrice a Oggi”. Questo articolo, dove tra l’altro è stata riportata l’email per intero, ha tanto incuriosito e tante sono state le polemiche. Questa mail sarebbe stata scritta da una certa Rossana S. ed inviata dalla stessa al direttore del settimanale Oggi. In questa pare che la donna abbia criticato il conduttore de La vita in diretta, ma per quale motivo? Cerchiamo di capire il perché. Dagospia pubblica una lettera maliziosa su Alberto Matano Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che sul portale Dagospia sia apparso un articolo piuttosto curioso nel quale sembra essere stata riportata per intero una mail scritta da Rossana S. La donna si sarebbe lamentata, attraverso questa mail, con il direttore ... Leggi su baritalianews (Di sabato 27 marzo 2021) Sul portale Dagospia è apparso un articolo intitolato “ci sta sfuggendo di mano- la lettera maliziosa di una lettrice a Oggi”. Questo articolo, dove tra l’altro è stata riportata l’email per intero, ha tanto incuriosito e tante sono state le polemiche. Questa mail sarebbe stata scritta da una certa Rossana S. ed inviata dalla stessa al direttore del settimanale Oggi. In questa pare che la donna abbia criticato il conduttore de La vita in diretta, ma per quale motivo? Cerchiamo di capire il perché. Dagospia pubblica una lettera maliziosa suCome abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che sul portale Dagospia sia apparso un articolo piuttosto curioso nel quale sembra essere stata riportata per intero una mail scritta da Rossana S. La donna si sarebbe lamentata, attraverso questa mail, con il direttore ...

